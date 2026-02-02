Haberler

Mısır ve Ürdün Liderleri Gazze'deki Ateşkesi ve Bölgedeki Gelişmeleri Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı Abdullah, Kahire'de bir araya gelerek Gazze ateşkesini ve bölgedeki insani durumları ele aldı. İki lider, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemini vurgulayarak, bölgedeki gerilimlerin azaltılması ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

KAHİRE, 2 Şubat (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdikleri görüşmede Gazze Şeridi'ndeki ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki lider pazar günkü görüşmede Gazze ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasının, insani yardımların Gazze'ye kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasının ve bölgede toparlanma ve yeniden inşa sürecinin bir an önce ve hızlı şekilde başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

İki lider, Filistin halkını topraklarından çıkararak yerlerinden etmeye yönelik her türlü girişimi reddeden kararlı tutumlarını yineledi. Batı Şeria'daki gelişmeleri de ele alan liderler, Filistin halkına yönelik her türlü ihlal ve keyfi uygulamaya karşı olduklarını bir kez daha dile getirdi.

İki lider, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarı sağlamanın tek yolu olduğunu vurguladı.

Diğer bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunan iki taraf, bölgesel gerilimin azaltılması, istikrarın korunmasına yönelik ortak eylemlerin güçlendirilmesi, krizlerin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması, devletlerin egemenliğine saygı gösterilmesi ve devletlerin halklarının kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
