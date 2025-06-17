Şişecam'ın Acil Vaka Ekibi AFAD Tarafından Akredite Edildi

Şişecam'ın gönüllü çalışanlarından oluşturduğu acil vaka ekibi (SAVE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından akredite edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin Kırklareli tesisindeki 27 kişilik ekip, Afad'ın Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Sistemi (KAVKAS) kapsamında akredite edilerek ulusal düzeyde görev yapma yetkisi kazandı.

Şişecam'ın afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla hayata geçirdiği SAVE yapılanması kapsamında önemli bir adım daha atıldı.

Üç hafta süren teorik, bir hafta süren uygulamalı eğitimler ve ardından gerçekleştirilen tatbikat ve sınavları başarıyla tamamlayan ekip üyeleri, AFAD tarafından verilen resmi akreditasyon belgesini almaya hak kazandı.

SAVE Kırklareli Ekibi, afet anlarında kamu tarafından görevlendirilebilecek, eğitimli ve standartlara uygunluğu belgelendirilmiş arama kurtarma ekibi statüsüne ulaştı.

Şişecam, afetlere müdahale kapasitesini ülke genelinde yaygınlaştırmak amacıyla İstanbul, Eskişehir, Bursa ve Mersin'deki gönüllü ekiplerin de yıl sonuna kadar akredite edilmesini hedefliyor.

Böylece 2025 yılı sonunda toplam beş bölgede AFAD onaylı, müdahaleye hazır ekiplerle ulusal afet müdahale sistemine katkı sunulması amaçlanıyor.

Şirketin bu alandaki ilk organize müdahalesi ise 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde oldu.

Daha önce 2021 yılında Marmaris'teki orman yangınlarına da destek veren Şişecam çalışanları, yaşadıkları tecrübenin ardından SAVE yapılanmasını hayata geçirmişti.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında akreditasyon alan kurum ve kuruluşlar, afet ve acil durum hizmetlerinde görev alabiliyor. SAVE ekipleri, özellikle çöken yapılar başta olmak üzere, kentsel alanlarda mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik çalışmalarda Arama Kurtarma Ekibi olarak görev yapabilecek.