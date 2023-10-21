Sis Dağı Yaylası'nda Sonbahar Trabzon'un Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki Sis Dağı Yaylası sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor.

Sis Dağı Yaylası'nda Sonbahar

TRABZON - Trabzon'un Şalpazarı ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan deniz seviyesinden 2 bin 182 metre yüksekteki Sis Dağı Yaylası sonbaharın tüm renklerini bünyesinde barındırıyor. Yayla yoğun yapılaşmayla gündeme gelse de her mevsim farklı bir güzellik ile ziyaretçilerini ağırlıyor.

Trabzon Giresun sınırında yer alan Sis Dağı Yaylası Ekim ayının sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde sonbaharın yeşil, sarı, kırmızı, turuncu ve mor renkleri ile görsel bir şölen sunuyor. Yayla adeta renk cümbüşünü andırırken, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Yayladan süzülen derenin oluşturduğu çağlayanlar ve Sandık Gölü yöreye ayrı bir güzellik katıyor.