Sırrı Süreyya Önder'in Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında, "Kadim dostum Sırrı Süreyya Önder'in sağlık risklerine rağmen 'Terörsüz Türkiye' için üzerine düşen göreve sıkı sıkıya sarılması, yüksek özenli gayreti, kapsayıcı dili ve yaptığı katkılar hiç unutulmayacak" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı taziye mesajında şunları ifade etti:

"TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatına çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet Olsun. Başta ailesine, tüm diğer sevdiklerine, yakınlarına, dostlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Acılarını paylaşıyorum. Kadim dostum Sırrı Süreyya Önder'in sağlık risklerine rağmen Terörsüz Türkiye için üzerine düşen göreve sıkı sıkıya sarılması, yüksek özenli gayreti, kapsayıcı dili ve yaptığı katkılar hiç unutulmayacak. Eminim ki kısa süre içinde adım atacağımız Terörsüz Türkiye döneminde ülkemizin yapacağı atılımlarda, gerçekleşecek büyük reformlarda Sırrı Süreyya Önder her zaman çok güzel duygularla ve çok kıymetli hatırlarla anılacaktır. Ruhu şad olsun."