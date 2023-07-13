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Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesi; Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi- 1

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ŞİŞLİ'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

ŞİŞLİ'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yakup Doğan Gürcistan Türkiye Güncel Haberler

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