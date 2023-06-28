Şırnak Valiliği tarafından düzenlenen bayramlaşma programında, Vali Osman Bilgin ve diğer yetkililer vatandaşların bayramını tebrik etti. Şırnak'ın geleceği hakkında olumlu açıklamalar yapıldı. Bingöl'de ise Vali Kadir Ekinci, depremzedeleri ziyaret etti ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Şırnak ve Batman'da bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Vali Osman Bilgin, bayramda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şırnak'ın huzuru yaşadığını belirten Bilgin, kentin dışarıya göç veren değil göç alan bir il olacağını kaydetti.

Şırnak'ın artık bir petrol kenti olduğuna dikkat çeken Bilgin, şöyle konuştu:

"Sadece petrol değil, petrole bağlı petro-kimya ve sanayi başta olmak üzere sanayi kenti olacak. Bugün 560 bin olan nüfusumuz 10-15 yıl içerisinde 1,5 milyona çıkacak, şimdiden bunun hazırlığını yapmalıyız. Şırnak'ı gerçekten güzel yarınlar bekliyor."

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da konuşma yaptı.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Jandarma Bölge Jandarma Bölge Komutanı Yusuf Ziyaeddin Cavlak, 23. Jandarma Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan Kurban Bayramı dolayısıyla KYK yurdunda misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.

Kültür Mahallesi'ndeki KYK Mürsel Paşa Öğrenci Yurdu'nda konaklayan depremzedelerin bayramlarını tebrik eden Vali Kadir Ekinci, depremin ilk günden itibaren devletin imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Ekinci, "Allah devletimize zeval vermesin, her daim emrinizde olduğumuzu bildirmek isterim." dedi.

Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) de ziyaret eden Vali Ekinci ve beraberindekiler, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Daha sonra bayram yoğunluğu ve güvenliğiyle ilgili denetim çalışması yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret eden heyet, kolaylıklar diledi.