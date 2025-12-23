Şırnak Üniversitesi Rektörü hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, bazı basın ve sosyal medyada hakkında yer alan iddialara ilişkin, "Gerekli hukuki süreçleri başlattık, suç duyurusunda bulunduk. İsnat edilen paylaşımların bize ait olmadığını mahkemelerce kayıt altına aldık. Tekzip yayınlamalarıyla ilgili mahkemelerden gazetelere giden kararlar var." dedi.

Üniversitede senato üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. Alkış, kendisine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Alkış, "Gerekli hukuki süreçleri başlattık, suç duyurusunda bulunduk. İsnat edilen paylaşımların bize ait olmadığını mahkemelerce kayıt altına aldık. Bu konuda elimde belgelerimiz var. Bu paylaşımların bize ait olmadığı mahkemelerce tespit edildi ve ortaya konuldu. Bu paylaşımların bir kısmı yurt dışından yapıldığı için bunların tespit edilmesinde sıkıntı yaşanıyor. Henüz kimler tarafından paylaşıldığını tam olarak tespit edemedik. Tekzip yayınlamalarıyla ilgili mahkemelerden gazetelere giden kararlar var." diye konuştu.

Üniversitenin ve akademisyenlerin başarısının kendilerini mutlu ettiğini belirten Alkış, şunları kaydetti:

"Bu başarının altında yatan neden akademisyenlerin kabiliyetleri. Bunun yanı sıra kampüsümüzün imkanları da akademik personelimizin gelişimine katkı sunmaktadır. Çok modern bir kampüsümüz ve kütüphanemiz, sosyal tesislerimiz var. Akademik inceleme laboratuvarlarımız oldukça zengin ve güçlü. Bununla ilgili çok iyi yatırımlar yaptık. Bütçemizin önemli bir kısmını laboratuvarlara harcadık. Bu laboratuvarlarda yapılan analizler, yürütülen çalışmalar hocalarımızın akademik başarısını yükseltiyor."

Alkış, üniversitelerinde Q1 kategorisinde yayın yapan çok sayıda akademisyenin olduğunu dile getirerek, kütüphanelerinin veri tabanlarının oldukça gelişmiş olduğunu kaydetti.

Bazı art niyetli kişiler dijital manipülasyon yapmaktadır"

Senato adına açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Eyyuboğlu da Rektör Alkış ve üniversitelerine yönelik, geçmiş dönemde başlatılan karalama kampanyasının son bir aydır yoğunlaştığını belirterek, bunun açıklama yapmalarını zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

Eyyuboğlu, karalama kampanyasının sahte belgelerle yürütüldüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

"Üniversiteyi, Rektör Alkış'ı ve kenti hedef alanlar medya ve siyaseti dahi manipüle etmeye çalışmaktadır. Bazı art niyetli kişiler, Sayın Rektörümüzün sosyal medya hesabının ekran görüntüsünü alarak, istedikleri içeriği fotomontaj ve benzeri yöntemlerle yerleştirerek dijital manipülasyon yapmaktadır. Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış adına yapıldığı iddia edilen sosyal medya paylaşımlarının hiçbirinin ne rektörümüzle ne de Şırnak Üniversitesi ile ilgisi yoktur. Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanlarına ilişkin bazı çevrelerce çeşitli mecralarda gerçeklerle bağdaşmayan, hakikat dışı, iftira, karalama maksatlı, asılsız iddialara yenileri eklenmiştir. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, tüm yönleriyle ortaya çıkarılmışken, 'çamur at izi kalsın' yaklaşımıyla sürdürülen karalamaların maksatlı ve kasıtlı olduğu açıktır. Gerçek dışı ve iftiralarla dolu mesnetsiz iddialara ilişkin açıklamanın, devletimizin önemli bir kurumu olan üniversitemizden herhangi bir bilgi ve belge talebinde bulunulmadan, basın yayın organlarında ve Meclis çatısı altında dile getirilmesi akademik camia ve üniversitemiz paydaşlarını üzmüştür. Rektörümüz Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın ismini anarak sahte belge üzerinden açıklama yapan Sayın Vekilin çıkan iddialara ilişkin yanlış bilgilendirildiğini düşünüyoruz. Halbuki çıkan haberlere ilişkin arzu eden herkesin talep etmesi durumunda, üniversitemiz tarafından açık ve şeffaf biçimde bilgi ve belgelerin paylaşılacağı bilinmelidir."

Eyyuboğlu, üniversitenin itibarının bireysel saiklerle üretilen yalan ve maksatlı ithamlarla zedelenemeyecek nitelikte olduğunu belirterek, "Bu nedenle söz konusu iddiaları ve bu iddiaların yayılmasına aracılık eden tüm girişimleri akademik ve etik açıdan güçlü bir biçimde kınadığımızı ifade ederiz. Söz konusu asılsız iddiaları yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli hukuki takibat ve süreç başlatılmış olup, üniversitemizin kurumsal haklarını, itibarını ve tercih edilebilirlik düzeyini korumaya yönelik tüm hukuki mekanizmaların kararlılıkla işletileceğini kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz. Üniversitemizin bilimsel ve kurumsal değerlere bağlılığı dışarıdan yöneltilen mesnetsiz iddialarla gölgelenemeyecek kadar güçlüdür." ifadelerini kullandı.