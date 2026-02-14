Haberler

Şırnak'ta üniversite personeli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Güncelleme:
Şırnak Üniversitesi ve Silopi Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen iki günlük ilk yardım eğitimine 130 kişi katıldı. Eğitimlerde temel yaşam desteği ve acil durum müdahale yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı ve katılımcılara sertifika verildi.

Şırnak'ta üniversitede görev yapan üniversite personeli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi.

Şırnak Üniversitesi ve Silopi Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle üniversitede düzenlenen ve 2 gün süren eğitime akademisyen, idari personel ve öğrencilerden oluşan 130 kişi katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Fehmi Özdemir koordinatörlüğünde yapılan ve ilk yardım eğitmeni Metin Nas tarafından verilen eğitimlerde temel yaşam desteği, acil durumlarda doğru ve etkin müdahale yöntemleri ile hayati risk taşıyan durumlara yaklaşım konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Programın sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
Haberler.com
