Şırnak'ta üniversite personeli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi

Şırnak'ta üniversitede görev yapan üniversite personeli ve öğrencilere ilk yardım eğitimi verildi.

Şırnak Üniversitesi ve Silopi Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle üniversitede düzenlenen ve 2 gün süren eğitime akademisyen, idari personel ve öğrencilerden oluşan 130 kişi katıldı.

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Fehmi Özdemir koordinatörlüğünde yapılan ve ilk yardım eğitmeni Metin Nas tarafından verilen eğitimlerde temel yaşam desteği, acil durumlarda doğru ve etkin müdahale yöntemleri ile hayati risk taşıyan durumlara yaklaşım konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

Programın sonunda katılımcılara sertifika verildi.