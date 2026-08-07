Uludere'de üreticilere kıtılnefs üzümü fidanı ve ekipman dağıtıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki üreticilere fidan ve bağ destekleme malzemesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın yüzde 70, çiftçilerin ise yüzde 30 finansman katkısıyla hazırlanan "Kıtılnefs Üzümünün Yaygınlaştırılması" Projesi kapsamında fidan ve ekipman teslimat programı düzenlendi.

Programda Uludere ilçesindeki 7 üreticiye, 2 bin 400 Y tipi direk, 2 bin 400 kıtılnefs üzümü asma fidanı ve 50 bin 500 metre galvaniz teli verildi.

Projeyle, bölgeye özgü üzüm çeşidinin modern telli terbiye sistemleriyle üretim alanlarının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kaynak: AA