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Şırnak'ta tırda 79 kilogram esrar ele geçirildi

Şırnak'ta tırda 79 kilogram esrar ele geçirildi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde 79 kilogram toz esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 79 kilogram toz esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Bozalan mevkisindeki kontrol noktasında durdurulan bir tırda narkotik köpeği Audelia'nın da katılımıyla arama yapıldı.

Aramada, tırın gizli bölmelerine zulalanmış 79 kilogram toz esrar bulundu. Bunun üzerine araç sürücüsü Y.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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