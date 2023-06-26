Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 2 tutuklama

Şırnak'ta son bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ŞIRNAK'ta son bir haftada terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik son bir haftada operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.