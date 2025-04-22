Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

Şırnak'ta Kınalı Keklik Taşıyan Sürücüye Ceza

Şırnak'ta Kınalı Keklik Taşıyan Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta aracında ticareti yasaklanan 4 kınalı keklik bulunduran sürücüye 21 bin 500 lira ceza uygulandı. Keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Şırnak kent merkezinde aracında ticareti yasaklanan 4 kınalı keklik bulunan sürücüye 21 bin 500 lira ceza uygulandı.

Merkez İlçe Jandarma Kolluk ekiplerince, arazide bulunan bir araçta yapılan kontrolde, kafeslerde muhafaza edilen 4 kınalı keklik ele geçirildi.

Kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, AA muhabirine, jandarma ekiplerince bir araçta bulunan 4 kınalı kekliğin el konularak birimlerine teslim edildiğini söyledi.

Kalay, araç sürücüsü S.T'ye 21 bin 500 lira idari yaptırım cezası uyguladıklarını, kekliklerin uygun ortamda doğaya salınacağını belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.