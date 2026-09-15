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Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 29 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 29 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7-14 Eylül'de terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, 11,88 gram bonzai, 1,29 gram kokain, 0,25 gram eroin, 4 kilo 354 gram sentetik uyuşturucu ve bong aparatı ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 11'ine adli işlem uygulandı.

Ayrıca, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.???????

Kaynak: AA
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