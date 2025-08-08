Şırnak'ta Kaçak Et Denetimi: 3 Ton İmha Edildi

Şırnak'ta Kaçak Et Denetimi: 3 Ton İmha Edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, hijyenik olmayan koşullarda depolanan 3 ton 112 kilogram kaçak et ele geçirildi ve imha edildi.

Cumhuriyet Mahallesi İpekyolu Bulvarı'nda bulunan bir soğuk hava deposunda, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde; etiketsiz, işletme kayıt ve onay numarası bulunmayan, kesimhane raporu ve veteriner sağlık sertifikası ibraz edilemeyen toplam 3 ton 112 kilogram büyükbaş sakatat ve vakumlu et ürünü ele geçirdi. Ayrıca ürünlerin hijyenik olmayan şartlarda depolandığı, izlenebilirliğinin de mümkün olmadığı belirlendi. Ele geçirilen ürünler, kontrol görevlileri, savcılık, zabıta ve jandarma ekiplerinin gözetiminde yerinde imha edildi.

