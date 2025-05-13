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Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle
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Haberler
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Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası Şırnak Valiliği dikkat çeken bir karar aldı. Yapılan açıklamaya göre, Gabar ve Cudi Dağı dahil bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kongrede fesih kararı alan terör örgütü Pkk, bu kararı yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararları bildirildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Şırnak Valiliği bugün dikkat çeken bir karar aldı.

"CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Şırnak ili Merkez ilçesi sınırlarında bulunan Bestler Dereler Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesi, Şırnak ili Merkez ilçe, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Kurt Dağı Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebeldağları, Faraşin Bölgeleri, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi sınırlarında bulunan Altındağları Bölgesi, Şırnak ili Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarında bulunan Oymakaya Bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 12 Mayıs 2025 (Dahil) - 26 Mayıs 2025 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında yetkili makamlardan izin almak suretiyle ilan edilen bölgelere girebileceği, aksi halde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağı, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıIbrahim Ozturk:

Seçimden sonra bu adam çok fena gaza bastı durudurabilene aşk olsun hem içeriyi hem dışarıyı hem pkkyı hem ortadoğuyu hallediyor Türkiye Yüzyılı projesi hepimize hayırlı olsun

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Haber YorumlarıHabil kökcü:

"NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE"

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Haber Yorumlarıdelil_deniz1:

fesih maddeleri nedir solemıyorsnz

Yorum Beğen148
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Haber Yorumlarıbekir yapici:

niye özel bölge ilan edildi acaba dagdaki hainler Türkiye topraklarina rahat engelsiz gelsin kimse rahatsiz etmesin saldirmasin diye olabilirmi hatirlayin bir zamanlarda güvenlik güclerimize hainlere dokunmayin emri verilmisti sonucunda ortaya hendekler kurtarilmis bölgeler cikmisti.

Yorum Beğen40
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Haber Yorumlarıserkan bosver:

Millet ekonomiden o kadar yılmış ki farkettiniz mi halk çok tepkisiz kaldı. Doğu illerimizde bayram havası oldu. O da turist gelecek artık diye..

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme16
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