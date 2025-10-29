Haberler

Şırnak'ta Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Şırnak'ta Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü, askeri geçit töreni ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Vali Birol Ekici, Cumhuriyetin korunmasının bilim, sanat ve sporda güçlü olmaktan geçtiğini vurguladı.

ŞIRNAK'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Askeri geçit törenine Atak ve Skorsky helikopterleri de katıldı. Gösteri, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Kutlamalar, Vali Birol Ekici'nin Valilikte tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, törene katılanların bayramını kutladı. Program, öğrencilerin oratoryo gösterisi, şiirlerin okunması ve bayrak gösterileriyle devam etti. Şırnak sokakları, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugayı askerleri ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla yankılandı. Askeri geçit törenine Atak ve Skorsky helikopterleri de katıldı. Gösteri, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Törende konuşan Vali Birol Ekici, terör örgütleri ve onları kullananların Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına engel olamayacağını belirterek, "Cumhuriyeti korumak demek bilimde, sanatta, kültürde ve sporda güçlü olmak demektir. Birazdan gökyüzünde bizi selamlamak için uçacak helikopterleri, kendi arabamızı, kendi uçağımızı ve kendi tankımızı yapmaktır. Petrolümüzü çıkarıp kendi vatandaşımızın kullanımına sunmaktır. Geçen yıl bugün 50 bin varilde olurken bugün 80.000 varilde olmaktır, onu 100 bin varile çıkarmaktır. Barajlar yapmaktır. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinin içine girmektir. Bölgede barışın, güvenin ve huzurun teminatı olmaktır. Cumhuriyeti korumak için Şırnaklılar ve milletimiz olarak 40 yıldır teröre karşı mücadele veriyoruz. Cumhuriyetimizin bu bölgede bin yıldır kardeşçe yaşayan insanlarla hiçbir sorun olmamıştır. Bugün terör bitme noktasına gelmiştir. Türk, Kürt, Arap bu coğrafyada kardeşçe et ve tırnak gibi birlikte yaşamaya devam edecektir. Bugün cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaştığımız zaman artık analarımız ağlamayacak. Kalkınma hamlemiz hız kazanacaktırö dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
