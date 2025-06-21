Şırnak'ta Cudi Dağı'nda Çıkan Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ta Cudi Dağı'nda Çıkan Yangın 4 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını, belediye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin 4 saatlik özverili çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen örtü yangının söndürülmesi için bölgeye Şırnak Belediyesi'nden 1 arazöz, Orman İşletme Müdürlüğü'nden de 2 arazöz,4 kamyonet ve 22 personel yönlendirildi. Yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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