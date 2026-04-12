Cizre'de Çocuk Bezi İçine Gizlenmiş Eroin Ele Geçirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü H.K., olay sonrası gözaltına alındı. Bu şok edici olay, Cizre-Nusaybin kara yolundaki kontrol noktasında gerçekleşti ve yerel emniyet kuvvetlerinin başarılı operasyonu ile ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cizre-Nusaybin kara yolundaki Cizre Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.
Aramada, araçta bulunan çocuk bezi içerisine gizlenmiş 42,08 gram eroin bulundu.
Araç sürücüsü H.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan