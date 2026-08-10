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Şırnak'ta 25 Şüpheli Yakalandı, 7'si Tutuklandı

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Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şırnak'ta çeşitli suçlardan yakalanan 25 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 3-9 Ağustos'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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