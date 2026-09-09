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Şırnak'ta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

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Şırnak'ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Şırnak'ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

İkizce köyü mevkisinde yapımı süren 500 yataklı Bölge Hastanesi inşaatında çalışan Hüseyin A. (59), üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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