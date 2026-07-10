Şırnak'ta Ziraat Fakültesi bahçesinde başlayıp çevreye yayılan anız yangını söndürüldü
Şırnak'ın İdil ilçesinde Ziraat Fakültesi bahçesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle çevreye yayılan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Ziraat Fakültesi bahçesinde başlayarak çevreye yayılan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Fakülte bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki alanlara yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ekrem Payan