Şırnak'ta akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeki akaryakıt tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen akaryakıt tankeri, Cizre-Nusaybin karayolunda Okçu mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla akaryakıt tankeri çekici yardımıyla kaldırıldı.