Şırnak'ta "Ahilik Haftası" kutlandı

Şırnak'ta Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanlığınca kutlamalar kapsamında Valilik Salonu'nda program düzenlendi.

Vali Birol Ekici, törende, esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Şırnak ESOB Başkanı Heşar Haşimoğlu da ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen 37 yaşındaki Kemal İdin'e kaftan giydirildi, ödül verildi.

Törende, yılın kalfası ve çırağı olarak seçilenler de ödüllendirildi.

Programa, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Ertaş, Ticaret İl Müdürü Mehmet Emin Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA