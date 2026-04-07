Haberler

Şırnak'ta açan ters laleler doğayı renklendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ve Türkiye'de koruma altında olan ters laleler, baharın gelişiyle ilçenin Hilal ve Şenoba beldelerinin düşük rakımlı bazı bölgelerinde açtı.

Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlar, doğaya renk katan ters laleleri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ters laleleri görmek için bölgeye gelen Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, gazetecilere, yörede lalelerin çiçek açmasının baharın gelişi olarak kabul edildiğini belirtti.

Demirtaş, "Çok güzel endemik bir bitki. Koparmanın cezası yaklaşık 700 bin lira olduğunu duydum. Şu an itibarıyla burada açıldığını görüyoruz ancak Uludere'nin coğrafyası çeşitlilik gösterdiğinden yüksek kesimlerde daha sonra açılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayhan Babat
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma

İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

İsrail Konsolosluğu'ndaki çatışmayla ilgili Bakan'dan jet talimat
İspanya Başbakanı Sanchez ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! İçlerinden biri herkesi etkiledi

Ofisindeki 3 vazgeçilmez eşyayı paylaştı! Biri herkesi etkiledi
MURBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan taciz suçundan tutuklandı

İş arayan üniversiteli kızı tacizle suçlanmıştı! Karar verildi
Polisan Holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı

Dev holding el değiştiriyor! Alıcı Süper Lig kulübü başkanı
Kars Emniyeti'nden mest eden performans

Görüntü serhat şehrimizden! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak