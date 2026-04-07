Şırnak'ta açan ters laleler doğayı renklendirdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde baharda açan endemik ters laleler, doğaya renk kattı.

Halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" olarak bilinen ve Türkiye'de koruma altında olan ters laleler, baharın gelişiyle ilçenin Hilal ve Şenoba beldelerinin düşük rakımlı bazı bölgelerinde açtı.

Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlar, doğaya renk katan ters laleleri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Ters laleleri görmek için bölgeye gelen Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, gazetecilere, yörede lalelerin çiçek açmasının baharın gelişi olarak kabul edildiğini belirtti.

Demirtaş, "Çok güzel endemik bir bitki. Koparmanın cezası yaklaşık 700 bin lira olduğunu duydum. Şu an itibarıyla burada açıldığını görüyoruz ancak Uludere'nin coğrafyası çeşitlilik gösterdiğinden yüksek kesimlerde daha sonra açılacak." ifadelerini kullandı.