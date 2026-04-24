Şırnak'ta 590 milyon TL değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz bulundu. Operasyonda 30 adet 1 kilogramlık külçe altın, çeşitli parçalar halinde toplam 85 bin 939,5 gram altın, 90 bin 600 dolar ve 7 bin 470 euro ele geçirilirken, 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; Cizre ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

EGM, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şırnak Emniyet Müdürlüğümüz KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; Cizre ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 590.000.000 TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda; 30 adet (1 kg'lık) külçe altın, 85.939,5 gram (66 parça halinde) altın, 90.600 Dolar, 7.470 Euro ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
