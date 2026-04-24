Şırnak'ta 590 milyon TL değerinde kaçak altın ve döviz ele geçirildi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Şırnak'ta kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; Cizre ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

EGM, sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şırnak Emniyet Müdürlüğümüz KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Cizre Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda; Cizre ilçemizde durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak gerçekleştirilen aramalarda piyasa değeri yaklaşık 590.000.000 TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda; 30 adet (1 kg'lık) külçe altın, 85.939,5 gram (66 parça halinde) altın, 90.600 Dolar, 7.470 Euro ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Suçun her türlüsüyle olduğu gibi kaçakçılık suçlarıyla da mücadelemiz amansız ve kararlılıkla devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı