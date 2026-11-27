Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" başladı.

Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı işbirliğiyle bir otelde yapılan sempozyumun açılışında İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Melaye Ciziri'nin yaşamını anlatan video gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempozyuma ilişkin mesajı paylaşıldı.

İki gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Şırnak Vali Vekili İdil Özdemir Doğan, Cizre'de yaşadığı dönemin sınırlarını aşarak bugüne ulaşan Melaye Ciziri'yi anlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğan, "Melaye Ciziri'nin düşünce dünyasının söze düşülmüş divanı bağlamında tasavvufi yaşamı ve Peygamberimize duyulan muhabbeti gelecek nesillere aktarımı açısından birçok ilmi araştırmaların dayanışma kaynağını üstlenmiştir. Bu açıdan oldukça önemlidir." dedi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar da Melaye Ciziri'nin yaşadığı dönemin sınırlarını aşarak yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda gönüllere ve zihinlere hitap etmeyi başarmış büyük bir mütefekkir olduğunu söyledi.

Melaye Ciziri'nin düşünce dünyasında peygamber hakikatinin, güzel ahlakın, hikmetin ve insanlık için rehberliğin olduğunu belirten Baycar, şunları ifade etti:

"Melaye Ciziri'yi, asırlar ötesinden bugünlere taşıyan da bu güçlü gönül dünyası ve düşünce derinliğidir. Onun Hazreti Peygamber'e duyduğu muhabbeti anlamak aynı zamanda şiir dünyasını, tasavvuf anlayışını ve insan tasavvurunu anlamak demektir. Bugün farklı ülkelerden ve üniversitelerden kıymetli akademisyenlerimizin kadim ilçemiz Cizre'de bir araya gelmesi bu büyük düşünce mirasının uluslararası düzeyde ele alınması bakımından son derece önemlidir. İnanıyorum ki gerçekleştireceğimiz sempozyum Melaye Ciziri'nin düşünce dünyasının daha iyi anlaşılmasına ve bu kadim mirasın gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkılar sağlayacaktır."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da Melaye Ciziri'nin kendi çağının ilmi ve edebi birikimini, kendi coğrafyasını sesiyle harmanlayarak zamanın sınırlarını aşan evrensel bir söz inşa ettiğini dile getirdi.

Orhan, şöyle konuştu:

"İnsanlığı, varlığı, kainatı ve Yaradan ile olan bağını derin bir tefekkür süzgecinden geçirmiştir. Bu yüzden onun bıraktığı miras yıllar geçtikçe eskimeyen, aksine her yeni çağda pencerelerden yeniden okunmayı bekleyen canlı bir hazine niteliğindedir. Kültür, edebiyat ve düşünce mirasının yaşatılması tekil çabaların ötesinde kurumların, akademinin, yerel dinamiklerin ve gönül insanlarının ortak emeğiyle mümkün olan umutlu bir yolculuktur. Bu noktada gerek burada gerek farklı şehir ve üniversitelerde düzenlenen bu kıymetli sempozyumların sundukları himaye, Kürt kültürüne verdikleri kıymet, bizatihi gün yüzüne çıkardıkları klasik edebi eserler için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şahsım ve tüm ilim camiamız, milletim adına şükranlarımı arz ediyorum."

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Baz da Cizre'nin tarihi ve kültürel değerine işaret ederek, "Cizre'yi unuttuğumuz gün bütün tarihimizden bir şeyleri unutmuş oluruz. İslam tarihimizden bir şeyleri unutmuş oluruz." dedi.

Sempozyumun düzenleme kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Özdemir de kentin medeniyetinin toprakla, coğrafyayla sınırlandırılamayacağını, medeniyetin sevgiyle yoğrulduğunu söyledi.

"Bu gönül medeniyetinin de iki çok yüce değeri var. Bu yüce değerler Allah ve peygamber sevgisidir. Dolayısıyla bu medeniyetin kalplerinde bu muhabbet canlı olduğu sürece medeniyetimiz insanlığa ışık tutmaya devam edecektir." diyen Özdemir, sempozyumda, İran, Irak, Almanya, Bosna Hersek, Suriye ve Türkiye'deki üniversitelerden akademisyenlerce 25 tebliğ sunulacağını ifade etti.

Programda, kaside ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Açılışa, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Muad Elçi, kurum müdürleri, öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA