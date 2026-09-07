Cizre'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 350 Gram Ele Geçirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan araçta 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde durdurulan araçta 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik köpeği "Audelia"nın da katılımıyla arama yapıldı.
Aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araç sürücüsü N.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA