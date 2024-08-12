Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işçilerini taşıyan servisin geçişi esnasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesine ait servis aracı, yolda seyir halindeyken saldırıya uğradı. Saldırı sonucu patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

SALDIRI IRAK'IN KUZEYİNDEN YAPILMIŞ

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.