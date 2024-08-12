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Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işçilerini taşıyan servisin geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 8 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işçilerini taşıyan servisin geçişi esnasında meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Silopi ilçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesine ait servis aracı, yolda seyir halindeyken saldırıya uğradı. Saldırı sonucu patlama meydana geldi.

1 ÖLÜ, 8 YARALI

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Meydana gelen patlamada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

SALDIRI IRAK'IN KUZEYİNDEN YAPILMIŞ

Bakan Yerlikaya, paylaşımının devamında "Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

İçişleri Bakanı Servis aracı Silopi Şırnak Irak Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Erkan Arslan:

Bunuda Gerilla Yapti Demeyin Onlar Bikere ASLA YAPMAZ Roboski Olayini Kimler Yapttiysa Onlara Sorun

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Muhammet tunc:

ölenlere Allah rahmet yaralılara Allah şifa versin .

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Anty-Partizan:

Bu Kadar Mesafeden, Bizim Topraklarimizda Hareket Halindeki Bir Araci, Baska Ulke Topraklarindan Yuksek Teknoloji Ile Vurabiliyorlarsa, ve Bunu da Duzensiz Ordu Gerceklestirebiliyorsa, Bircok Soru Isaretleri Cevap Bekler..

19
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kaptan geçmiş:

Neris seni çok özledim

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yanıtYanıtla
Hasan Turk:

Kuzey irakyxn silopiye nssil saldiriyorlsr. Hudut koruma mesafesi ve kuxey irakta operasyonda birliklerimiz vsrken

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İLK SAV:

Irak'ın kuzeyinden bizim ülkemize nasıl nokta atışı yapabiliyorlar Bizim sınır devriyelerimiz veya sınır koruma teknolojimiz yok mu?

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