Haberler

Şırnak Güçlükonak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi, 2 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Güçlükonak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi, 2 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Güçlükonak-Cizre kara yolu Yağızoymak köyü yakınlarında hafif ticari araç şarampole devrildi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

M.E. idaresindeki 47 AFA 269 plakalı hafif ticari araç, Güçlükonak-Cizre kara yolu Yağızoymak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki İ.E. ağır yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti

MasterChef Eray siyasete girdi! İşte rozetini taktığı parti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var
Ev sahibi 350 bin istedi, mahkeme kararını verdi! Oğuzhan Koç'un yeni kirası bomba

85 bine oturuyordu, ev sahibiyle mahkemelik oldu! Yeni kirası bomba

Manisa'daki okul saldırganının silahını doldurduğu anlar

Okul saldırganı silahını sokak ortasında doldurdu! İşte o anlar

Kocaeli'de 'güvenli kapora' tuzağı! Aracını satan Bahadır Bostan'dan 39 bin 512 lira istediler

'Senden para düşmeyecek' dediler! 39 bin liralık tuzağı bozdu
Milli takım kampında dikkat çeken görüntü! Kombinleri tartışma yarattı

Ne bu hal beyler? Görenler ikiye bölündü
SPK'dan piyasaya yeni hamle! Hisse pay geri alımlarında üst sınır kaldırıldı

Piyasalarda dengeleri değiştirecek karar
4 yaşındaki kız çocuğu, geri manevra yapan aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada

4 yaşındaki çocuk aracın altında kaldı! Kan donduran anlar kamerada