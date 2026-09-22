Şırnak Güçlükonak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi, 2 kişi ağır yaralandı

Şırnak Güçlükonak'ta hafif ticari araç şarampole devrildi, 2 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Güçlükonak-Cizre kara yolu Yağızoymak köyü yakınlarında hafif ticari araç şarampole devrildi, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
M.E. idaresindeki 47 AFA 269 plakalı hafif ticari araç, Güçlükonak-Cizre kara yolu Yağızoymak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ve araçtaki İ.E. ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA