Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürü Durgun, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oy verdi. Durgun, fotoğrafların insanların hayatlarına dokunduğunu belirtti.

Şırnak Denetimli Serbestlik Müdürü Nilay Durgun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Durgun, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" ve "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" adlı karelerini seçen Durgun, "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" başlıklı fotoğrafına oy verdi."

"Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana" adlı karesini seçen Durgun, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" adlı fotoğrafını tercih etti."

Durgun, fotoğrafları seçerken çok zorlandığını belirterek, "Gerçekten hayatın içinden, hayatı anlatan fotoğraf kareleri ile karşılaştım. İnsanların hayatına dokunmak ve bu fotoğraflarla dile getirmek önemli. Bu fotoğraflar farklı hayatların da olduğunu bize hatırlatıyor." dedi.

Durgun, bu çalışmada emeği bulunan foto muhabirlerini ve muhabirleri tebrik etti.

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
