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Şırnak Balveren'de 3 asırlık gelenek 5 bin kişiyi mezarlıkta buluşturdu

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Şırnak Balveren'de 3 asırlık gelenek 5 bin kişiyi mezarlıkta buluşturdu
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Şırnak Balveren'de yaklaşık 3 asırdır sürdürülen mezarlık ziyareti geleneği bu yıl yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı'nda buluşanlar dua etti, kurban kesildi ve metrelerce uzunluktaki sofralarda yemek ikram edildi.

ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde yaklaşık 3 asırdır sürdürülen mezarlık ziyareti geleneği, bu yıl yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı'nda bir araya gelenler, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti. Geçmişteki kırgınlıkların da sona erdirildiği gelenekte, kurbanlar kesildi ve metrelerce uzunluğundaki sofralarda yemek ikram edildi.

Kentte yaklaşık 3 asırdır sürdürülen ve her yıl ekim ayının ilk perşembesi düzenlenen mezarlık ziyareti geleneği için Şırnak'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı kentleri ve yurt dışından gelenler, Balveren Mezarlığı'nda bir araya geldi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı buluşmada Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi, öğle namazı kılındı. Gelenek kapsamında kesilen kurbanların ardından kazanlarda hazırlanan yemekler, metrelerce uzunluğundaki sofralarda ziyaretçilere ikram edildi.

'KÖKLÜ KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR TEZAHÜRÜ'

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu, geleneğin önemine dikkat çekerek, "Burada atalarımızdan kalan yüzyıllardır devam ettirilen çok önemli bir tören yapılıyor. Bu tabii köklü kültürümüzün, atalarımızın, medeniyetimizin bir tezahürüdür. Her yıl burada insanlar sevinçle toplanıyorlar. Avrupa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, değişik illerden buralı olan hemşehrilerimiz geliyorlar. Bu, birlik ve beraberliğe dair güzel şeyler veriyor bize. Bu hem Müslümanlığımızın bize gösterdiği, öğrettiği bir şeydir hem de köklü kültürümüzün bize öğrettiği bir şeydir. Burada toplandığımız zaman ölmüşlerimize dualar ediyoruz. Memleketimizin huzuru, birliği, beraberliği için burada dualar ediyoruz. Kur'an-ı Kerimler okunuyor, Mevlid-i Şerifler okunuyor. Bunun devam ettirilmesini biz de temenni ediyoruz. Hepimizin buna destek vermesi gerekiyor" dedi.

'MEZARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Ahmet Bayram ise geleneğin yalnızca mezarlık ziyareti olmadığını belirterek, "Yaklaşık 300 yıldır bu kültür devam ediyor. Bu yalnız toplanmak için değildir aynı zamana mezarlıklarımıza da sahip çıkıyoruz, etrafını güvenli hale getiriyoruz. Alimler gelip Kur'an-ı Kerim okuyor. Binlerce insan burada toplanıyor. Dostlar, ahbaplar, akrabalar buraya gelip sosyalleşiyor. Bu kültür böyle devam edecek. 300 yıldan fazladır bu böyle devam ediyor. İnşallah böyle devam edecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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