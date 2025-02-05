Sırbistan'daki Hükümet Karşıtı Gösterilere AB'den Diyalog Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Sırbistan'da öğrencilerin başını çektiği ve 3 aydan fazla bir süredir devam eden hükümet karşıtı gösterileri ve ülkedeki mevcut durumu yakından takip ettiğini belirterek, gerilimin düşmesi adına tüm taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Novi Sad kentindeki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çöktüğü ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası "Dur Sırbistan" sloganıyla ülke çapında başlayan protestolar devam ediyor.

AB Komisyonu üyesi Kos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sırbistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bu kapsamda ülkedeki çok sayıda siyasi yetkili, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarından olaylara dair endişelerini içeren mektuplar aldığını aktararak, taraflara sükunet çağrısında bulundu. Kos, şu ifadeleri kullandı:

"Kilit mesajım şudur; Sırbistan'ın AB üyelik süreci bugün tartışılan birçok konuya çözüm sunmakta. Şu an önemli olan, siyasi yetkililer, kurumlar ve sivil toplum temsilcileri yani tüm tarafların katılacağı kapsamlı bir diyalog ortamının oluşturulmasıdır."

Kendisinin de AB'nin söz konusu olaylara dair endişelerini dile getiren bir mektup kaleme aldığını aktaran Kos, sosyal medya hesabından paylaştığı mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Barışcıl ve hukuka uygun olduğu sürece toplanma hakkı saygı gösterilmesi gereken temel bir haktır. Ancak göstericilerin saldırıya uğradığına tanık olduk. Tarafsız ve hızlı bir soruşturma bekliyoruz. AB, Sırbistan'ın üyelik sürecine desteğini sürdürecektir."

Sırbistan'daki öğrenci gösterileri sürüyor

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım 2024'te beton sundurmanın çöktüğü olay sonrası "Dur Sırbistan" sloganıyla düzenlenen öğrenci gösterileri devam ediyor.

Başta başkent Belgrad olmak üzere ülke genelindeki farklı kentlerde toplanan öğrenciler, Novi Sad'daki kazada hayatını kaybeden 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunu bugünkü gösterilerinde de sürdürdü.

Öğrenci gösterilerine Şehir Taşımacılığı Şirketi (GSP) çalışanları ve emekliler de destek verdi.

Üniversite, yüksekokul ve lise öğrencileri, tren istasyonundaki ölümlü kazaya ilişkin sorumluların cezalandırılmasını, ihmal şüphesi bulunan istasyonun yapım, onarım çalışmalarına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasını ve önceki gösterilerde gözaltına alınan öğrenci ile akademisyenlerin serbest bırakılmasını talep ediyor.

Olayların etkisiyle geçen hafta istifasını sunan Başbakan Milos Vucevic de yeni hükümet kurma çalışmalarının devam ettiğini, yeni hükümete veya erken seçime ilişkin kararın en geç 2 hafta içerisinde belli olacağını söylemişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Belgrad Üniversitesi yetkililerinden talep ettiği görüşme talebi ise reddedilirken, Vucic öğrencilerin tüm taleplerinin yerine getirildiğini ifade etmiş ve diyalog çağrısında bulunmuştu.