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Sırbistan'da Tren Kazası Sonrası Öğrenci Gösterileri Büyüyor

Sırbistan'da Tren Kazası Sonrası Öğrenci Gösterileri Büyüyor
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Novi Sad'daki tren istasyonundaki çökme sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından öğrencilerin hükümete karşı düzenlediği protesto gösterisine on binlerce kişi katıldı. Gösteriler, ülke genelinde destek bulurken, Cumhurbaşkanı Vucic'in açıklamalarına rağmen öğrenciler taleplerinin tam olarak karşılanmadığını belirtiyor.

Sırbistan'da Novi Sad kentinde bulunan tren istasyonunda 15 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından hükümete tepkili olan öğrencilerin başlattığı gösteriye bu akşam on binlerce kişi katıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesiyle meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından hükümete tepki gösteren öğrenciler, bu akşam başkent Belgrad'daki Slavija Meydanı'nda büyük bir gösteri düzenledi.

Öğrencilerin protesto çağrısına destek veren çiftçiler, sanatçılar ve on binlerce kişi meydanda toplandı.

Göstericiler, kazada yaşamını yitiren 15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kalabalık, "Elleriniz kanlı", "Vicdanınız rahat mı?" ve "Öğrenciler anlayışın sesi" yazılı dövizler taşıdı.

Telefonlarının ışıklarını yakarak Belgrad'da görsel bir şölen oluşturan kalabalık olaysız dağıldı.

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic göstericilerin talebi üzerine tren istasyonunun yapım ve onarımına ilişkin tüm belgelerde gizliliği kaldırsa da öğrenciler, yayımlanan belgelerin "eksik" olduğunu belirtiyor.

Öğrenciler ayrıca daha önceki gösterilerde gözaltına alınanların da serbest bırakılmasını talep ediyor.

Öğrencilerden boykot hareketi

Novi Sad'daki tren istasyonunda 1 Kasım'da beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Olay sonrası İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti.

Savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken polisin olaya ilişkin çok sayıda kişiyi sorguladığı belirtilmişti.

Kazayla ilgili gösteri düzenleyen öğrenciler tepkilerini derslere katılmayarak da gösterirken bu durum, kısa sürede ülke genelindeki çok sayıda eğitim kurumuna yayılmıştı.

Sırbistan geneline yayılan öğrenci protestolarına akademisyenler, muhalefet milletvekilleri ve sanatçılar da destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Vucic, öğrencilere taleplerinin yerine getirildiğini belirterek derslere dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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