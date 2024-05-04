Siraz balıklarının akıntıya karşı göçü başladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesi Hazar Gölünde yaşayan siraz balığının, üreme döneminde göle dökülen Kürk Çayı'na yumurta bırakmak için suyun tersine yüzerek yaptığı zorlu yolculuk ilgi çekiyor.

Elazığ-Diyarbakır yolu üzerinde Sivrice ilçesinde bulunan ve bölgede 'Doğunun gizli denizi' olarak adlandırılan Türkiye'nin en derin gölleri arasında yer alan Hazar Gölünde 27 çeşit balığın yaşadığı biliniyor. Bölgede turizm açısından önemli olan Hazar Gölünde bulunan endemik tür balıklardan 'siraz' çevrede çok bilen olmasa da her yıl bu aylar içerisinde Van'daki 'inci kefali' gibi akıntıya karşı giderek yumurtalarını bırakıyor. Bu yıl yağışların fazla olması dolayısıyla coşan Kürk Çayı köprüsünden balıkların tersine göçü rahatlıkla izlenebiliyor. Göçü sırasında önüne çıkan martı ve yaban kedilerine yem olmamak için de mücadele eden siraz balığının zorlu ve bir o kadar sabır gerektiren yolculuğu, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.