SİPER 1 Uzun Menzilli Hava Savunma Füzesi Hedefi Vurdu

ASELSAN ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen SİPER 1 uzun menzilli hava savunma füzesi, Sinop Test Merkezi'nde yapılan test atışında hedefini tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu başarının Türkiye'nin hava savunma kabiliyetinde tarihi bir eşik olduğunu belirtti.

SİPER 1 uzun menzilli hava savunma füzesi, otonom batarya atışında, hedefi tam isabetle vurdu.

ASELSAN ve ROKETSAN'ın ortaklığında hayata geçirilen SİPER 1 uzun menzilli hava savunma füzesi, Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen otonom batarya atışında hedefini tam isabetle vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından test atışına ilişkin görüntüleri paylaşarak, " Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma kabiliyetinde tarihi bir eşik daha başarıyla aşıldı. SİPER 1 uzun menzilli hava savunma füzesi, Türk Hava Kuvvetlerimizin kontrolünde gerçekleştirilen otonom batarya atışında hedefini tam isabetle vurdu. Bu başarı, yalnızca bir test değil; gök vatanımızın güvenliğine atılan stratejik bir imzadır. Bu kritik sistem; ASELSAN'ın radar, komuta kontrol ve sensör kabiliyetlerinin, ROKETSAN'ın füze ve harp başlığı mühendisliğinin, Hava Kuvvetlerimizin tecrübesi ve operasyonel birikiminin mükemmel bir uyumla birleştiği yerli ve milli bir güç çarpanıdır. Bugün elde edilen sonuç, Türkiye'nin hava savunmasında kendi gök kalkanını inşa etme iradesinin ve mühendislik kudretinin en somut göstergelerinden biridir. SİPER, yalnızca bir savunma sisteminin adı değil; milletimizin ufkunu, iradesini ve bağımsızlığını koruyan çelikten bir sözdür. Bu başarı için; ASELSAN'a, ROKETSAN'a, Türk Hava Kuvvetlerimizin kahraman personeline ve tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Gök vatan emin ellerdedir. Daha ileri, daha güçlü, daha yüksek hedeflere doğru" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
