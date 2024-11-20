Sinop Üniversitesi'nde 'Yeni Nesil Lakerda' Eğitimi Başladı

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine, kente özgü coğrafi işaret belgeli lakerdanın (tuzlu balık) kriterlere uygun farklı sunum ve yapım teknikleriyle ilgili uygulamalı eğitim verilecek.

Karadeniz'de avlanan torik ve palamuttan yapılan lakerdanın tanınırlığını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Adına festival ve yarışmalar düzenlenerek daha geniş kitlelere ulaşması için çaba gösterilen tescilli lezzet, 264 öğrencinin bulunduğu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim alan geleceğin şef adaylarının ellerinde "yeni nesil lakerda" olarak tanımlanan farklı sunum ve yapım teknikleriyle sofraları süslemeye hazırlanıyor.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, üniversitelerin en önemli görevlerinden birinin bulundukları bölgeye özgü yöresel lezzetleri ön plana çıkaracak çalışmalar yapmak olduğunu söyledi.

Sinop'un yöresel lezzetleri arasında bulunan lakerdanın tanıtımı konusunda son yıllarda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Yazıt, kendilerinin de buna destek olmak istediklerini dile getirdi.

Bu kapsamda kentte 5 yıldır yapılan lakerda festivalini yakından takip ettiklerini, yapımıyla ilgili gördükleri eksikleri not aldıklarını anlatan Yazıt, önemli olarak gördükleri bu lezzetin sofralarla buluşma sürecine katkı sunacaklarını belirtti.

Yazıt, üniversite olarak ilk etapta öğrencilerine lakerdanın sunum teknikleriyle ilgili teorik ve pratik eğitim verdiklerine işaret ederek, "Özellikle yöresel mutfaklarda, dünya mutfaklarında yöresel ürünlerimizi günümüz koşullarında daha farklı nasıl sunabilirizi gösteriyoruz. Değişen koşullarda yoğun koşuşturma içerisinde uzun saatler yemek yapmaya fırsatımız yok. Bu kısa zamanlarda eğitimin, bilincin de artmasıyla insanlar lezzetli, sağlıklı yemekler yemek istiyor. Bu noktada lakerda önemli bir ürün." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz aldıkları eğitime bilgi ve becerilerini de ekledi"

Öğrencilere lakerdanın sunumuyla ilgili verdikleri eğitimlerin meyvelerini almaya başladıklarını, bu eğitimlere şimdi yapımı da eklemeyi planladıklarına dikkati çeken Yazıt, "Öğrencilerimiz aldıkları eğitime bilgi ve becerilerini de ekledi ve ortaya çok güzel tabaklar çıktı. Bu noktada Sinop'taki yiyecek içecek işletmeleri, bizlerle temasa geçerek öğrencilerimizin yaptığı tabakları işletmelerinde reçetelendirmek istediklerini söyledi." dedi.

Yazıt, sunumda belli aşamaya geldikleri lakerda konusunda ikinci adım olarak yapım tekniklerini uygulamaya koymaya hazırladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkardığımız bazı sorunlar var. Lakerda yapımının net olarak bilinmediğini fark ettik. Standart olarak ne kadar tuz oranı kullanılması gerekiyor gibi. 2023'te coğrafi işaret mahreci almış ama Türk Patent ve Marka Kurumunda yüzde 20 tuz oranı görülüyor. Su Ürünleri Fakültesindeki hocalarımızla bunun yüzde 20 olmaması gerektiğini konuştuk. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapacağız birlikte. Öğrencilerimize workshoplar yaparak, teknik ve bilgi açısından eğitimler vereceğiz. İyi bir lakerda nasıl yapılır, bunun standardı nedir, uygulamalı olarak gösterip daha sonra yarışmaya katılarak bunun nasıl olması gerektiğini birincilikle, ikincilikle sonuçlandıracağımızı ümit ediyoruz."

Sunumunu "Yeni nesil lakerda" olarak tanımladı

Lakerda Festivali'nde "özgün ve tarif sunumu" kategorisinde birinci olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Harun Uyar ise farklı sunum tekniği uygulayarak jüri üyelerine sunduğu tabağın çok beğenildiğini söyledi.

"Yeni nesil lakerda" olarak tanımladıkları sunumda lakerdanın tuz oranını düşürmeye yönelik işlemler yaptığını anlatan Uyar, "Kullandığımız dip soslar ve yancılarıyla tuz oranını düşürüp nasıl en lezzetli hale getiririz diye uğraştık. Lakerdanın üzerine tat olarak dengelemesi için kuru üzüm kullandım ki yediğimizde ağzımızdaki tuzu biraz daha hoş bir tatla dengelemek istedim." diye konuştu.

Aynı festivalde "en lezzetli tabak" kategorisinde birincilik elde eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Dilara Yılmaz da gastronomi bilgileriyle harmanladığı tabağın herkes tarafından güzel karşıladığını dile getirerek, "Lakerda, kırmızı soğan dere otuyla sunulan bir meze idi. Bunu farklı ürünlerle kombine ettik. Lakerdayı ham olarak fesleğen sosu üzerinde kullandım. Alt kısmına da chia ile cevizi harmanladım. Çok beğenildi." dedi.