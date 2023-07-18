Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobil yangını

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu. İlçenin Güzelyurt Mahallesi Şehit Hüseyin Kadıoğulları Sokak'ta meydana gelen olayda, İbrahim Çetin'e ait 57 HB 173 plakalı otomobil park halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluşurken, yangının neden çıktığına ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.