Üye Girişi
Haberler

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobil yangını

Güncel Haberler

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu. İlçenin Güzelyurt Mahallesi Şehit Hüseyin Kadıoğulları Sokak'ta meydana gelen olayda, İbrahim Çetin'e ait 57 HB 173 plakalı otomobil park halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluşurken, yangının neden çıktığına ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobilde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

İlçenin Güzelyurt Mahallesi Şehit Hüseyin Kadıoğulları Sokak'ta meydana gelen olayda, İbrahim Çetin'e ait 57 HB 173 plakalı otomobil park halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluşurken, yangının neden çıktığına ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkeli Sinop Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title