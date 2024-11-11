Sinop'un Gerze İlçesinde Ağaçlandırma Etkinliği Düzenlendi
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Gerze Anaokulu bahçesinde fidanlar dikildi. Etkinliğe Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı ve yerel yöneticiler katılarak çocuklarla birlikte fidan dikti.
Sinop'un Gerze ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.
"Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" temasıyla Gerze Anaokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, fidan dikimi yapıldı.
Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, burada çocuklarla fidan dikerek çocuklara balon hediye etti.
Etkinliğe, Kaymakam Arabacı'nın yanı sıra Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, Orman İşletme Müdürü Ali Keskin diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.