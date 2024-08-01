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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evden çıkan kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonucunda, belediye ekipleri tarafından yapılan temizlik çalışmalarında evden 7 kamyon çöp çıkarıldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı.
Camikebir Mahallesi Toygar Sokağı'nda, üç katılı betonarme evin ikinci katından kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine Boyabat Belediyesinin zabıta ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Alınan izinlerin ardından, H.Ö'nün kiracı olarak kaldığı eve giren ekipler çöp yığınları ile karşılaştı.
Belediyenin temizlik ekipleri, uzun uğraşlar sonucu çöpleri kamyonlara yükleyerek mahalleden uzaklaştırdı. Evden 7 kamyon çöp çıkarıldı.
Ev sahibi Mahmut Demircan, AA muhabirine, evden yayılan kokuların komşuları rahatsız ettiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Son bir yıldır evden kötü kokular gelmeye başlamıştı. Kiracıyı, evi boşalt ya da temizle diye çok uyardık. Ancak evden de çıkmadı, temizlik de yapmadı. Biz kendisine çok ulaşamıyoruz zaten pek gelip gitmiyor, bir gün kapısını açık unutmuş içerisinin çöp ev olduğunu fark ettik. Daha sonra belediyemize başvurduk sağ olsun belediyemiz sabahtan beridir üç dört kamyon çöp attı. Daha da atılacak. İçerisi rezil, fare yuvası olmuş durumda."
Demircan, belediye ekiplerine teşekkür etti.
Komşulardan Ayten Şen de "Bu evin etrafını ben temizlediğim halde evin içini çöple doldurduğu gibi bahçeyi de çöple dolduruyordu. Fare yüzünden cam çerçeve açamıyorduk, kokudan duramıyorduk. Tüm sokak çok kötü kokuyordu. Herkes bu durumdan şikayetçiydi. Şimdi evin boşaltılmasını istedik, sağ olsunlar belediyemiz geldi ve yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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