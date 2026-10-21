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Sinop Türkeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Sinop Türkeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Güzelyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince yaralı sürücü Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SİNOP(AA) - Sinop'un Türkeli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

A.Ş.U. idaresindeki 57 ACP 172 plakalı motosiklet, Güzelyurt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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