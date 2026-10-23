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Sinop Türkeli açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi

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Sinop Türkeli açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi
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Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla kaydedildi. Türkeli ilçesi açıklarında su yüzeyinde sürü halinde ilerledikleri görülen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu ve sürünün su yüzeyindeki hareketleri dronla görüntülendi.

Karadeniz'in Sinop açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla kaydedildi.

Türkeli ilçesi açıklarında su yüzeyinde sürü halinde ilerledikleri görülen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
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