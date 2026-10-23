Sinop Türkeli açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendi

Sinop Türkeli açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla kaydedildi. Türkeli ilçesi açıklarında su yüzeyinde sürü halinde ilerledikleri görülen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu ve sürünün su yüzeyindeki hareketleri dronla görüntülendi.
Karadeniz'in Sinop açıklarında sürü halinde yüzen yunuslar dronla kaydedildi.
Türkeli ilçesi açıklarında su yüzeyinde sürü halinde ilerledikleri görülen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri dronla görüntülendi.
Kaynak: AA