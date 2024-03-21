Üye Girişi
Haberler

Sinop, Tokat ve Çorum'da Nevruz Bayramı Etkinlikleri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop, Tokat ve Çorum'da Nevruz Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Sinop Üniversitesi tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, halk oyunları gösterisiyle başladı. Ardından temsili demir dövme yapılan etkinlik, yakılan ateşin üzerinden atlanmasıyla devam etti.

Öğrenci ve akademisyenlerin yumurta tokuşturduğu etkinlik, Gençlik Merkezi Geleneksel Türk Okçuları tarafından yapılan ok atışlarıyla sona erdi.

Tokat

Nevruz Bayramı dolayısıyla Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesinin desteğiyle, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Vali Numan Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, nevruzun köklü bir tarihi geçmişi bulunduğunu dile getirerek, baharın ve yenilenmenin müjdeleyicisi olduğunu söyledi.

Hatipoğlu, katılımcıların ve Tokatlıların Nevruz Bayramı'nı ve ramazan ayını tebrik etti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz da doğanın uyanışını, bereketi ve yeniden doğuşu simgeleyen nevruzu kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Programda daha sonra katılımcılar, demir dövüp yumurta tokuşturdu.

Çorum

Çorum'da Nevruz Bayramı dolayısıyla kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin desteğiyle Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte Çorum Belediyesi mehter takımı gösteri sundu.

Halk oyunları gösterisiyle devam eden etkinlikte öğrenciler şiirler seslendirdi.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nevruz Bayramı Çorum Sinop Tokat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
title