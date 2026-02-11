Haberler

Sinop'ta Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nin üye sayısı 19 bin 514'e ulaştı

Güncelleme:
Sinop'taki Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, geride kalan yılda 66 binden fazla okuyucuya hizmet vererek üye sayısını 19 bin 514'e çıkardı. Kütüphane, zenginleşen kitap koleksiyonu ve artan kullanıcı trafiği ile dikkati çekiyor.

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, kütüphanelerinin geride kalan 2025 yılında 66 binden fazla okuyuca hizmet verdiğini söyledi.

Kütüphanenin hem kitap kapasitesi hem de kullanıcı trafiği açısından oldukça verimli bir yılı geride bıraktığını aktaran Akarslan, kütüphanenin kitap koleksiyonunun da her geçen gün zenginleştiğini anlattı.

Akarslan, şu an itibarıyla güncel kitap sayılarının 72 bin 857 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zenginleşen bu arşivden yıl içerisinde faydalanan toplam okuyucu sayısı 66 bin 581 olarak kayıtlara geçti. Güncel toplam üye sayımız ise 19 bin 514'e ulaştı. Bu kapsamda Sinop halkının kütüphaneye gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Dolayısıyla kütüphanemiz sadece bir kitap deposu değil, aynı zamanda bir yaşam alanıdır. 2025 yılında ulaştığımız bu rakamlar, Sinop'un okumaya ve araştırmaya verdiği önemi bir kez daha kanıtlamıştır. Gelecek yıllarda daha fazla vatandaşımızı kütüphanemizin sunduğu imkanlarla buluşturmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
