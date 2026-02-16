Haberler

Durağan'da çıkan yangında bir evde hasar oluştu

Güncelleme:
Sinop'un Durağan ilçesinde Erenköy köyünde çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Erenköy köyünde tek katlı ahşap bir evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durağan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş de olay yerine giderek incelemede bulundu ve ev sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

