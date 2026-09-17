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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokakları suç örgütlerinden arındırmak, çocukların ve gençlerin suç örgütlerince kullanılmasının önüne geçmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, 2 bin 445 uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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