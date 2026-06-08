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Sinop'ta hükümlülerin yaptığı maket sergisi ilgi gördü

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Sinop'ta hükümlüler tarafından yapılan Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi Türkiye'nin önemli mimari yapılarının maketleri sergilendi. Cezaevi müdürü, serginin hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağladığını vurguladı.

Sinop'ta, hükümlülerin yaptığı Türkiye'nin önemli mimari yapılarının maketleri sergilendi.

Sinop E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce "Ceza İnfaz Personeli Günü" kutlamaları kapsamında Adalet Sarayı binası önünde açılan sergide, hükümlülerce yapılan Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Haydarpaşa Garı gibi yapıların maketleri davetlilerin beğenisine sunuldu.

Kente özgü üretilen gemi, kotra ve ahşap ev maketlerinin de yer aldığı sergi ilgi gördü.

Serginin açılışında konuşan Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Köstek, ceza infaz kurumlarının her ne kadar yüksek duvarlarla çevrili yapılar olarak algılansa da gerçekte insan hayatına dokunduğunu, değişime ve dönüşüme öncülük ettiğini söyledi.

Bu kurumlarda yürütülen faaliyetlerin temel amacının sadece hükmün infazını sağlamak olmadığını vurgulayan Köstek, şöyle devam etti:

"Ceza infaz kurumlarında yürütülen faaliyetlerin temel amacı yalnızca hükmün infazını sağlamak değil, bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına katkıda bulunmak, onlara yeniden bir başlangıç yapabilme imkanı sunmaktır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi de bu anlayışın en güzel örneklerinden birisidir. Sergimizde yer alan eserler, sabrın, emeğin, öğrenmenin ve üretmenin ürünüdür. Her bir çalışma insana fırsat verildiğinde neler başarılabileceğini gösteren anlamlı birer mesaj taşımaktadır. Bu eserlerde yalnızca el emeği değil, umut, gayret ve geleceğe dair beklentiler yer almaktadır."

Köstek'in konuşmasının ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa katılan Vali Mustafa Özarslan ve Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş da sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
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