Sinop'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin fren yerine gaz pedalına basması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

A.Ş. idaresindeki 07 EM 540 plakalı otomobil, Zeytinlik Mahallesi'nde sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu yol kenarında bekleyen A.T. ile Z.T'ye çarptı.

Araç, park halindeki 34 DU 4419 plakalı otomobil ile 55 SG 611 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazada sürücü A.Ş. ile yayalar A.T. ve Z.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
