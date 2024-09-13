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Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

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Sinop'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil, Saraydüzü-Kargı kara yolu Akpınar köyü kavşağında sürücüsü tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları Orhan Gökçe yönetimindeki araçtan çıkartılan Naci ve Sati Gökçe ile diğer araçtaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 19 BK 518 plakalı aracın sürücüsü Orhan Gökçe ile aynı araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir ise sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sinop'ta otomobiller çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da olay yerine gelerek, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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Yorumlar (1)

Fatih Sultan:

İki Megane çarpışmış

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