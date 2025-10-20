Sinop'ta Trafik Kazası: 2 Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
Sinop-Ayancık yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sinop- Ayancık yolu Korucuk Mahallesi mevkisinde İ.C. idaresindeki 34 VP 5059 plakalı hafif ticari araç, G.K'nın kullandığı 57 EH 955 plakalı motosiklet ile U.T. yönetimindeki 05 AEG 879 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri G.K. ile U.T. ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel