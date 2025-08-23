Sinop'ta Tamirhanede Yangın Çıktı

Sinop'ta Tamirhanede Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Kabalı köyünde Ömer Diri'ye ait bir tamirhanede çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tamirhanede hasar meydana geldi.

Sinop'ta bir tamirhanede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Merkeze bağlı Kabalı köyünde Ömer Diri'yeye ait tamirhanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tamirhanede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da 'diplomatik deprem' yarattı

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da deprem etkisi yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.