Sinop'ta Tamirhanede Yangın Çıktı
Sinop'un Kabalı köyünde Ömer Diri'ye ait bir tamirhanede çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle tamirhanede hasar meydana geldi.
Sinop'ta bir tamirhanede çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Merkeze bağlı Kabalı köyünde Ömer Diri'yeye ait tamirhanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tamirhanede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel